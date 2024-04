1 Die Jagdhornbläser aus Holtzheim im Elsass haben 2023 zum letzten Mal im Brudertal gespielt. Sie werden sich mit dem Rückzug des Musikvereins Schuttern ebenfalls nach mehr als 45 Jahrenvon der musikalischen Begleitung verabschieden. Foto: Bohnert-Seidel

Nach gut 50 Jahren sieht sich der Musikverein Schuttern gezwungen, der Bewirtung und musikalischen Begleitung zur Wallfahrt eine Absage zu erteilen. Mit dem Rückzug werden auch nicht mehr die Jagdhornbläser aus Holtzheim im Elsass spielen.









„Der Musikverein hat seine bisherigen Auftritte mit Bravour gemeistert“, erklärte Dirigent Roland Gutbrod zufrieden zur Hauptversammlung. Stehenden Applaus gab es bei den Konzerten, die teilweise mit vielen Aushilfen im großen Orchester bewältigt wurden. „Aber die Gastspieler kommen auch immer wieder gern zu uns“, so Gutbrod. Das weiß auch Nathalie Matuschyk vom Vorstand. Aus dem großen Orchester heraus generiert der Verein immer wieder kleinere Besetzungen, die von sich hören machen. Mit einem Quintett bereicherte der Musikverein Schuttern die Feierlichkeiten zur Jumelage in Herbsheim. Bekannt über Schuttern hinaus ist auch die „Egerländer“-Besetzung. Kleinere Besetzungen garantierten eine gewisse Flexibilität für die passende Musik bei Veranstaltungen. Die Zukunft des Orchesters sei für die kommenden Jahre über Kooperationen mit befreundeten Musikern gesichert. „So machen das auch die anderen Vereine“, sagte Gutbrod. Außerdem freue sich der Verein über „jedes neue, alte Mitglied“ in den Reihen. Mit Eigengewächsen, Gastspielern und neuen Jungmusikern zeigt sich Gutbrod recht zuversichtlich und betonte: „So werden wir das gut hinbekommen.“