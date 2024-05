Alex Straub, geboren und aufgewachsen in Rottweil, ist ein vielseitiger Künstler, der sich als Musiker, Schauspieler, Komponist und Texter einen Namen gemacht hat.

Seine musikalische Reise begann bereits in seiner Kindheit, als er sich der Musik verschrieb und in einem erfolgreichen Chor sang. Mit der Zeit entwickelte er eine Leidenschaft für das Theater und begann mit 16 Jahren eine Ausbildung zum Schauspieler. Entdeckt wurde Alex Straub in einer Castingshow bei RTL, was ihm seinen ersten Plattenvertrag einbrachte.

Anfänge im Schlagerbereich

Seine musikalische Karriere begann im Schlagerbereich, wo er viele erfolgreiche Auftritte hatte. Doch schon bald entschied er sich, ausschließlich eigene Songs zu singen. Seine Musik ist geprägt von deutschen Texten, die oft poetisch, manchmal aber auch direkt und ehrlich sind. Jeder seiner Songs erzählt eine persönliche Geschichte, die seine Fans berührt, heißt es in einer Pressemitteilung.

Alex Straubs Sound ist eine Mischung aus modernem Pop, der sich an internationalen Produktionen orientiert, und traditionellen Elementen wie echten Piano- und Gitarrenstimmen, die seinen Songs eine erdige Note verleihen.

Stets eine Botschaft zu vermitteln

In seinen Liedern hat er stets eine Botschaft zu vermitteln. Mit seiner authentischen und mitreißenden Musik hat sich Alex Straub der Mitteilung zufolge einen festen Platz in der deutschen Musikszene erobert. Und mit ihr begeistert er auch sein Publikum mit jeder neuen Veröffentlichung. Ob auf der Bühne oder im Studio, Alex Straub bleibe ein Künstler, der mit Leidenschaft und Hingabe seine Kunst lebe, heißt es weiter.

Alle sind Teil eines bunten Gefüges

„Bleib Bunt“ sei ein kraftvolles musikalisches Manifest, das die Vielfalt unserer Gesellschaft zelebriere.

Es betone die Wertschätzung jedes einzelnen Menschen, unabhängig von Herkunft, Religion oder Sexualität, und erinnert daran, dass wir alle wichtige Teile dieses bunten Gefüges sind.

Der Song ruft dazu auf, sich gegen Intoleranz, Hass und Populismus zu positionieren und ein klares Statement für eine offene und inklusive Gesellschaft abzugeben. „Selbst wenn einige Stimmen laut gegen diese Ideale und unsere Freiheiten anschreien, ermutigt uns der Song, standhaft zu bleiben“, heißt es, denn: „Gemeinsam sind wir stärker!“