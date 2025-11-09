Der 78-jährige Rudolf Ullrich aus Dobel bereitet sich auf den Internationalen Klavierwettbewerb für Amateure in Paris vor.
Mit 55 Jahren entdeckte Rudolf Ullrich seine Liebe zur Musik, und zwar nicht zufällig, sondern aus purer Begeisterung für klassische Klavierklänge. Nun möchte er mit 78 Jahren am Internationalen Klavierwettbewerb für Amateure in Paris antreten. Seit 2017 lebt der ehemalige Triathlet mit seiner Frau Waltraud auf dem Dobel und seine Lebensgeschichte zeigt, dass es nie zu spät ist, große Träume zu verwirklichen.