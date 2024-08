Musikcocktail in Horb: Tolle Musik kämpft mit anderen Geräuschen

Musikcocktail in Horb

1 Joe Vox - das ist Stimme, Gitarre und Emotionen. Foto: Peter Morlok

Joe Vox machte sich am Sonntagnachmittag auf, um am Horb-Brennpunkt, dem Bahnhofsplatz, die Besucher vom „Gleis Süd“ und vom benachbarten Café Haag mit auf eine Tour durch die Hits der vergangenen 20 Jahre zu nehmen.









Er war mit dem „Musikcocktail on Tour“ unterwegs und reiste mit leichtem Gepäck. Stimme, Gitarre, eine kleine Soundanlage, ein Hocker und eine kluge Auswahl der Stücke reichten dem in Mönchengladbach geborenen, gefühltem Italiener mit Wohnsitz in Reutlingen, um eine Großzahl der rund 150 Gäste abzuholen.