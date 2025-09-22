Musikcocktail in Horb: Rexinger und Talheimer harmonieren gemeinsam

Aus zwei mach eines. Diese Idee hatten die Verantwortlichen der beiden Horber Musikvereine Rexingen und „Fortuna“ Talheim.
Das Ergebnis dieser Kooperation stellten sie am Sonntag beim „Musikcocktail“ am Alten Freibad in Horb vor. Im Mai dieses Jahres traf man sich zur ersten gemeinsamen Probe, bei der es sich nicht nur auf musikalischer Ebene zeigte, dass sich schwäbische Präzision sehr gut mit brasilianischem Temperament verträgt. Der neue Rexinger Dirigent Jonas Ribero ist gebürtiger Brasilianer und führt seinen Klangkörper recht rhythmisch, doch auf den Punkt genau, durch die Partituren und zum Abschluss dieses ersten Probeabends gab es Caipirinha und Wurstsalat. Multikultureller geht’s nicht mehr und wenn man dies eins zu eins auf den Klang des gemeinsamen Orchesters überträgt, dann ist das eine Kombination, die passt.