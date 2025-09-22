Musikcocktail in Horb: Rexinger und Talheimer harmonieren gemeinsam

Aus zwei mach eines. Diese Idee hatten die Verantwortlichen der beiden Horber Musikvereine Rexingen und „Fortuna“ Talheim.

Das Ergebnis dieser Kooperation stellten sie am Sonntag beim „Musikcocktail“ am Alten Freibad in Horb vor. Im Mai dieses Jahres traf man sich zur ersten gemeinsamen Probe, bei der es sich nicht nur auf musikalischer Ebene zeigte, dass sich schwäbische Präzision sehr gut mit brasilianischem Temperament verträgt. Der neue Rexinger Dirigent Jonas Ribero ist gebürtiger Brasilianer und führt seinen Klangkörper recht rhythmisch, doch auf den Punkt genau, durch die Partituren und zum Abschluss dieses ersten Probeabends gab es Caipirinha und Wurstsalat. Multikultureller geht’s nicht mehr und wenn man dies eins zu eins auf den Klang des gemeinsamen Orchesters überträgt, dann ist das eine Kombination, die passt.

Die Musikanten lieferten einen „Musikcocktail“ ab, der sich wirklich hören lassen konnte. Es war ein Mix, der von Peter Schads „Kuschelpolka“ bis zur Abbas „Dancing Queen“ reichte und der live, ohne Verstärker, Tricks oder gar doppelten Boden gespielt zum Zuhören und auch manchmal zum Mitklatschen einlud.

Einige Stühle bleiben leer

Leider spielte das Wetter nicht wirklich mit, so dass doch einige der Stühle, die Freibadhausmeister Peter Woikowski wieder hingestellt hatte, leer blieben. Eigentlich schade, hatte sich der liebe Peter, der zur Mittagszeit noch die 1390 Stufen beim Rottweiler „Elevator Towerrun“ hochgerannt ist, doch wieder so viel Mühe gegeben, dass es den meist älteren Besuchern an nichts fehlt. Gegen 16 Uhr, als es ein wenig zu nieseln anfing, machte er sogar die Sonnenschirme, die in diesem Fall gegen die andere Kraft von oben schützen sollten, auf und gab frierenden Ladys den Tipp: Macht euch warme Gedanken.

Die Musikanten ließen sich von all dem nicht beirren. Sie spielten ihr einstudiertes Repertoire mit der Präzision und Gelassenheit langer Jahre der Erfahrung herunter, ohne dabei auch nur einen Moment langweilig zu sein. Schöne Melodiebögen, ein gelungenes Spiel mit den lauten und leisen Tönen im jeweiligen Lied und die voluminöse Kraft, wenn sich alle Register im Refrain des Songs treffen, begeisterte die Zuhörer, die sich immer wieder mit herzlichem Applaus dafür bedankten.

Besonders schön das Trompeten-Intro beim Abba-Hit „Fernando“, das immer wieder vom prägnanten Klang des Glockenspiels geradezu geküsst wurde.

Bisher nur zwei gemeinsame Proben

Es gibt zwar in jedem Konzert besondere Momente, die jedoch meist Geschmackssache sind. Bei diesem Gemeinschaftsorchester jedoch ein Register hervorzuheben, wäre unfair. Kaum hörbare Fehler, dafür ein sehr harmonisches Klangbild bei gleichzeitig dynamischer und sehr seriöser Stabführung und das nach bisher nur zwei gemeinsamen Proben sagte viel über Instrumentenbeherrschung und Erfahrung der einzelnen Musikanten aus.

Hans Dreher, Ehrenpräsident des Blasmusikkreisverbands Freudenstadt, der in Rexingen an der Tuba aktiv ist, bedankte sich dann gegen Ende dieses Musikcocktails persönlich bei den Besuchern und versprach mit der Polka „Wir Musikanten“ den Abschluss eines besonderen Konzerts.

Der Mann, der auch in diesem Jahr den Rottweiler Tower besiegte – Peter Woikowski Foto: Peter Morlok

Doch da hatten die Musikanten die Rechnung ohne ihr Publikum gemacht. Sie forderten lautstark Zugabe und bekamen diese auch mit der Nationalhymne aller Blasmusikkapellen, dem „Böhmischen Traum“.

Es war der vorletzte Musikcocktail in diesem Jahr. Den Abschluss machen nächsten Sonntag die Kinder und Jugendlichen vom Chorwerk Bildechingen.