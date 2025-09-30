Musikbranche: Sein Traum: Noch mal zum ESC - Ralph Siegel wird 80

Ralph Siegel ist der «Mister Grand Prix». Den Wettbewerb hat er geprägt wie kein anderer. Er feierte große Erfolge und musste auch Spott einstecken. Jetzt wird er 80, und der ESC lässt ihn nicht los.
München - Ralph Siegel bezeichnet sich selbst als den alten ESC-Hasen. Und der alte ESC-Hase hat einen Traum: Er will noch einmal dabei sein beim Eurovision Song Contest. "Es reizt mich einfach, nochmals mit Deutschland zu starten", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Heute wird er 80 Jahre alt. Den Runden will er im Freundeskreis groß feiern.