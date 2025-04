Beim jährlichen Vorspielnachmittag der Musikausbildung Niedereschach (MAN) in der Aula der Gemeinschaftsschule Eschach-Neckar begeisterten 23 Nachwuchsmusiker das Publikum mit einer breiten Auswahl an Musikstücken.

Ein fester Bestandteil der Musikausbildung Niedereschach (MAN) sind die jährlichen Vorspielnachmittage. So auch am vergangenen Samstag.

In der sehr gut besuchten Aula der Gemeinschaftsschule Eschach-Neckar am Schulstandort Niedereschach, zeigte sich dabei schnell, dass es in Niedereschach viele junge musikalische Talente gibt, die von den engagierten, bestens ausgebildeten und teils sogar diplomierten Musiklehrerinnen und Musiklehrern gezielt gefördert und ausgebildet werden.

Das erfahrene Ausbildungsteam ist seit Jahren ein Garant dafür, dass die Kinder und Jugendlichen bestens unterrichtet werden und ein umfassendes Rüstzeug für ihren weiteren musikalischen Werdegang erlangen können.

Hochmotiviert am Werk

Begrüßt wurden die vielen Besucher und auch die jungen musikalischen Akteure von Stefan Langhammer.

Von Lampenfieber war bei allen musikalischen Akteuren nichts zu spüren. Hier zeigen zwei Nachwuchsmusiker ihr Können an der Gitarre. Foto: Albert Bantle

Und dann ging es auch gleich los. Je nach Ausbildungsstand und natürlich damit verbunden auch nach der Dauer der bisherigen Ausbildung, gingen die insgesamt 23 jungen Nachwuchsmusiker, als Solisten oder auch als Duo, mitunter auch noch etwas unterstützt von ihren jeweiligen Ausbildern hochmotiviert zu Werke.

Dafür, dass einige der Kinder und Jugendlichen an diesem Nachmittag ihren ersten öffentlichen Auftritt absolvierten, war von Lampenfieber während des Musizierens nichts zu spüren. Die Kinder und Jugendlichen spulten ihr musikalische Pensum selbstbewusst und bestens vorbereitet ab. Glückliche und strahlende Augen zeigten dabei auch, wie sehr sich die musikalischen Akteure nach jedem Musikbeitrag über den reichen Applaus des Publikums freuten.

Das Programm

Das abwechslungsreiche Vorspielprogramm zeigte deutlich, dass die Jungmusiker bei den Lehrkräften der MAN Stefan Langhammer, Christina Genthe (beide Gitarre), Achim Nölke (Querflöte und Saxofon), Walter Frühwirth (Klavier) und Erik Lassmann (Schlagzeug) in besten Händen sind. Das dargebotene Musikprogramm war breit gestreut und reichte vom Rock Solo über den Weißwurstwalzer bis hin zum Räuberhauptmann Zitterarm und dem abschließenden Bandvortrag „Soul Chicken“ von Linus Singer, Joel Lassmann und Daniel Gerdt.

Im Namen des gesamten Ausbildungsteams und der Musikschüler dankte Stefan Langhammer am Ende des Vorspielnachmittages allen für ihr Kommen und den reichen Applaus und wies darauf hin, dass auch neue Schüler von jung bis alt jederzeit bei der Musikausbildung Niedereschach einsteigen können. Die entsprechenden Kontakte und das gilt auch für interessierte Erwachsene, können sich diesbezüglich gerne an das Schulsekretariat oder direkt an die Musiklehrer wenden.