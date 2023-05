Beim Muttertagskonzert am vergangenen Sonntag feierte eine neue Musikanlage in Lahrs grüner Oase Premiere. Finanziert wurde das Ganze über den Stadtgulden. Unsere Redaktion war bereits bei der Inbetriebnahme dabei.

Wer das Muttertagskonzert der Stadtkapelle Lahr im Stadtpark besucht hat, hat es vielleicht gesehen – vor allem aber gehört: Der Pavillon ist mit einer neuen Musikanlage ausgestattet worden, die am Sonntag das erste Mal zum Einsatz kam. Finanziert wurde das Ganze über die Lahrer Stadtgulden-Aktion (siehe Info). Der Vorschlag war von der Stadtkapelle eingereicht worden.

Auf Nachfrage, wie sich die neue Anlage beim ersten Einsatz geschlagen hat, zieht Jürgen Kopp von der Stadtkapelle ein positives Fazit: „Alles hat problemlos geklappt. Das Wetter war gut, das Musizieren hat Spaß gemacht. Die Anlage war einfach aufzubauen und es gab keine Schwierigkeiten.“

Große Erleichterung bei der Stadtkapelle

Da es allerdings ohne Vorkenntnisse „schwierig geworden“ wäre, erhielt Kopp bereits am Donnerstag – drei Tage vor dem Konzert – eine Einweisung. An dem Tag wurde die neue Anlage von Daniel Andre vom Lahrer Musikgeschäft Eichler im Pavillon installiert und an den Stadtpark übergeben – auch unsere Redaktion war vor Ort. Bereits da zeigte sich Kopp von der neuen Anlage begeistert: „Früher mussten wir Anlagen immer mieten und selbst in den Stadtpark bringen. Das war eine logistische und finanzielle Belastung.“ Die neue Musikanlage bleibt hingegen im Stadtpark und wird in einem abgeschlossenen Raum gelagert. Die vier Lautsprecher – drei hängen am Pavillon, einer steht auf der Bühne – werden ebenfalls über die Wintersaison abmontiert.

Haben am Donnerstag die Anlage getestet (von links): Wolfgang Eichler (Musik-Eichler-Inhaber), Daniel Andre (Musik Eichler) und Jürgen Kopp (Stadtkapelle Lahr). Foto: Piskadlo

Verfügbar ist die Neuanschaffung ab sofort für alle Vereine oder Kapellen, die im Stadtpark ein Konzert geben oder eine Veranstaltung organisieren wollen.

Auch größere Events sind laut Wolfgang Eichler, Geschäftsführer des Musikgeschäfts Eichler, damit möglich. „Man kann ganz einfach zwei Mikrofone daran anschließen. Es verfügt über ein Zuspielgerät und man kann es mit einem großen Mischpult erweitern. Es ist effektiv und einfach“, beschreibt Eichler die Anlage. Laut dem Experten profitieren besonders ältere Zuhörer.

Klang ist auch aus großer Entfernung gut zu hören

Der Grund: Das System fokussiere sich gezielt auf Stimmen – also auf Gesang oder Moderation. Der Praxistest bei der Inbetriebnahme am Donnerstag bestätigte seine Aussage: Der Klang war auch von größerer Entfernung aus klar und deutlich zu hören.

Auch für andere Vereine soll es laut Kopp bald eine Einweisung in großer Runde geben. Wann, ist derzeit noch unklar.

Info – Stadtgulden

Beim Stadtgulden-Projekt können Lahrer Bürger Ideen für eine lebenswerte Stadt einreichen, die bei der Verwaltung dann auf ihre Machbarkeit hin geprüft werden. Später kann die Bevölkerung abstimmen, welches Projekt umgesetzt und mit bis zu 10 000 Euro gefördert werden soll. Bei der Abstimmung votierten zuletzt viele für die neue Musikanlage. Wer für die diesjährige Stadtgulden-Aktion Vorschläge einreichen möchte, kann das noch bis zum 30. Juni unter www.stadtgulden-lahr.de tun.