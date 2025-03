Das berühmte Märchen „Schneewittchen“ stammt von den Gebrüdern Grimm. Es wird neu in Szene gesetzt, aber natürlich in der üblichen, sehr beliebten Gestalt von Schauspiel, Musik und Kunst.

Dafür haben sich, wie in den Vorjahren, die Musikschule Nagold, das Otto-Hahn-Gymnasium Nagold und die Jugendkunstschule Oberes Nagoldtal zusammengeschlossen, um ein Bühnenstück auf die Beine zu stellen.

Das Stück wurde, wie seit der Erstauflage, wieder von Rafael Hummel geschrieben. Die Konzeption liegt bei Christian Pöndl, Leitung Musikschule, und Kimberly Miling, Leitung Jugendkunstschule. Die Regie führt erstmalig Silvester Keller, der fester Bestandteil der Nagolder Theaterszene ist.

Andreas Schäfer-Gorgs ist mit von der Partie

Als Darsteller sind dieses Jahr unter anderem wieder Leonie Dengler, Charlotte Hinz und Andreas Schäfer-Gorgs mit von der Partie. Für die Technik zeichnen Frank Meyer und die Bühnentechnik-AG des OHG verantwortlich. Ashley Pöndl und Nicole Offenhäuser leiten das Jugendorchester und sorgen für den musikalischen Rahmen.

Das Bühnenbild wurde in einem Kurs der Jugendkunstschule unter Anleitung von Nicole Borbély, Dozentin der Jugendkunstschule, und Holger Bächle gestaltet.

Die Premiere ist am Freitag, 21. März, um 19 Uhr im Kubus. Weitere Aufführungen sind am 22. und 23. März, jeweils um 16 Uhr. Karten können noch für sieben Euro (Erwachsene) beziehungsweise fünf Euro (ermäßigt) an der Abendkasse erworben werden.