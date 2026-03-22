Musikalisches Märchen in Nagold: Auf der Bühne pulsiert das Leben

Die Aufführung von „Der Froschkönig“ schlug alle bisherigen Besucher-Rekorde der erfolgreichen Nagolder Reihe „Musikalisches Märchen“.
Die Erfolgssträhne der musikalischen Märchen in Nagold begann 2005 mit der Aufführung von „Der Fischer und seine Frau“. Bald folgten weitere, gleichfalls von Rafael Hummel adaptierte und stets ausverkaufte Märchen-Klassiker, die im kooperativen Miteinander zwischen der Musikschule, dem Otto-Hahn-Gymnasium und der Jugendkunstschule zu wahren Events aufstiegen. Seitdem ist das jährliche Spektakel im Kubus aus dem Kulturleben der Stadt nicht wegzudenken.