Musikalischer Höhepunkt: Friesenheimer Chor singt vor mehr als 600 Menschen in Berlin

Die Gruppe „Gospel Generation“ sang in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche in Berlin. Dort wurde die Albert-Schweitzer-Medaille vergeben.
Der Chor „Gospel Generation“ feierte im vergangenen Jahr sein 25-jähriges Bestehen. Zwei große Konzerte hat es gegeben. Dass es einen weiteren Höhepunkt im Leben des Gospelchors geben könnte, der alles bisher Dagewesene getoppt hat, war für Erika Knese, Obfrau im Gospelchor, kaum vorstellbar. Verwirklicht wurde am Sonntag ein Chorprojekt anlässlich 150 Jahre Albert Schweitzer und der Verleihung der Albert-Schweitzer-Medaille an Luisa Neubauer mit Gottesdienst und Matinée in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche in Berlin. Den gesamten gesanglichen Part mit Unterstützung von Solisten hat der Gospelchor gemeinsam mit der Offenburger Kantorei unter der Leitung von Gesine Fünfgeld und Kirchenmusikdirektor Traugott Fünfgeld gestaltet.