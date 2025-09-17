Musikalischer Höhepunkt: Friesenheimer Chor singt vor mehr als 600 Menschen in Berlin

Der Chor „Gospel Generation“ feierte im vergangenen Jahr sein 25-jähriges Bestehen. Zwei große Konzerte hat es gegeben. Dass es einen weiteren Höhepunkt im Leben des Gospelchors geben könnte, der alles bisher Dagewesene getoppt hat, war für Erika Knese, Obfrau im Gospelchor, kaum vorstellbar. Verwirklicht wurde am Sonntag ein Chorprojekt anlässlich 150 Jahre Albert Schweitzer und der Verleihung der Albert-Schweitzer-Medaille an Luisa Neubauer mit Gottesdienst und Matinée in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche in Berlin. Den gesamten gesanglichen Part mit Unterstützung von Solisten hat der Gospelchor gemeinsam mit der Offenburger Kantorei unter der Leitung von Gesine Fünfgeld und Kirchenmusikdirektor Traugott Fünfgeld gestaltet.

Nach der Anfrage wurde keine Minute überlegt, die Sänger waren sofort dabei Als Chorleiterin Gesine Fünfgeld die Chormitglieder gefragt hat, ob sie es sie sich eine Chorreise nach Berlin vorstellen könnten, waren alle sofort Feuer und Flamme. „Überlegt wurde nicht. Wir waren sofort mit 28 Mitgliedern dabei und natürlich haben wir zwei Tage Hotel und Unterkunft sowie die Zugfahrt in Eigenleistung finanziert. Es war ein einzigartiges Erlebnis“, so Knese im Gespräch mit unserer Redaktion.

Im Grunde habe der Chor bereits im März damit begonnen, das Oratorium „Inmitten von Leben“, eine Chorpartitur, einzustudieren. Im März 2025 wurde die Probenarbeit aufgenommen. Intensives Proben, zwei Mal die Woche, einmal in Friesenheim und einmal in Offenburg gemeinsam mit der Kantorei, haben sich angeschlossen. Premiere feierte das Oratorium Anfang Juli dieses Jahres in Emmendingen. Für die Verleihung der Albert-Schweitzer-Medaille an Klimaaktivistin Luisa Neubauer haben die beiden Chöre gemeinsam einige Stücke aus diesem Oratorium gesungen. Begleitet wurde sowohl der Gottesdienst, als auch die anschließende Matinée.

Festlaudatorin war Maria Furtwängler von der Ma-Lisa Stiftung. Die Festpredigt hielt Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm. „Dass wir dieses große Gemeinschaftsprojekt als Chor so toll gestemmt haben, macht uns alle sehr stolz“, erklärt Knese fröhlich. Mehr als 600 Gäste waren in der Kirche und haben sich das Ereignis angehört. Auf dem Heimweg von einer Reise hat auch Martin Wieber, Mitglied im Evangelischen Kirchengemeinderat in Friesenheim, dem Gottesdienst beigewohnt.

Traugott Fünfgeld pflegte freundschaftlichen Kontakt zu Albert Schweitzer

Großartig waren vor allem Chorleiterin Gesine Fünfgeld und ihr Ehemann Traugott Fünfgeld. Die Familie von Traugott Fünfgeld pflegte einen intensiven und freundschaftlichen Kontakt zu Albert Schweitzer. Dieser ging quasi im Hause Fünfgeld ein und aus. Der Großvater von Traugott Fünfgeld war ein Schüler Albert Schweitzers. Der Vater von Traugott Fünfgeld, Pfarrer Christian Fünfgeld, gestorben im Jahr 2018, hatte Albert Schweitzer kennengelernt und berichtete gegenüber unserer Zeitung bereits von der Offenheit gegenüber den Menschen, der Liebe zur Natur und der Liebe zum Leben. Das Oratorium „Inmitten von Leben“ holt diese Liebe zum Leben und die Bewahrung der Schöpfung in Frieden und Gerechtigkeit in die Gegenwart.

Der Chor

Der Chor „Gospel Generation“ trifft sich immer mittwochs um 19.30 Uhr zur Probe im Evangelischen Gemeindehaus. Neue Sänger sind jederzeit willkommen.