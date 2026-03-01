Musikalische Zeitreise: Szene 64 Schramberg wird zur Beatles-Bühne

In der Szene 64 in Schramberg feiern die „Beatmaen“ die Songs der Beatles bis 1966.
Am Samstagabend lud der Kulturbesen zu einem heiß erwarteten „Beatles Tribute“. In atmosphärischer Beleuchtung und großem Jubel betraten die „Beatmaen“ die Bühne in der Szene 64. Die Band entstand durch eine Ausstellung zu den Beatles, die Herren sind Fans. Auf die passende Garderobe kann da kaum verzichtet werden. Schick gekleidet, mit Hemd und Krawatte, spielten Bert Henger, Hartwig Kuscha, Helmut Scherle und Paul Herbstreuter den ersten Song: „All You Need Is Love“.