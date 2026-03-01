Musikalische Zeitreise: Szene 64 Schramberg wird zur Beatles-Bühne

Am Samstagabend lud der Kulturbesen zu einem heiß erwarteten „Beatles Tribute“. In atmosphärischer Beleuchtung und großem Jubel betraten die „Beatmaen“ die Bühne in der Szene 64. Die Band entstand durch eine Ausstellung zu den Beatles, die Herren sind Fans. Auf die passende Garderobe kann da kaum verzichtet werden. Schick gekleidet, mit Hemd und Krawatte, spielten Bert Henger, Hartwig Kuscha, Helmut Scherle und Paul Herbstreuter den ersten Song: „All You Need Is Love“.

Das Publikum blieb zunächst schüchtern, musste mehrfach zum Mitsingen aufgefordert werden. Aber schon nach wenigen Songs begannen die ersten Konzertbesucher, ganz von alleine zu klatschen. Doch fehlende Textsicherheit blieb bei vielen ein Problem, so dass sich das Mitjohlen der Songs schwierig gestaltete. Die „Beatmaen“ spielten nur Lieder, die bis 1966 erschienen sind. Hits wie „Let It Be“ fehlten darum, aber auch Dauerbrenner „Yesterday“ vermissten viele.

Geburtstagsständchen und politisches Statement

Was die vier passionierten Musiker zu Haufe lieferten, waren kleine Randinformationen zu den Chartplatzierungen, dem Komponieren und der Biografie der „Beatles“. Während des Konzerts gab es noch ein Geburtstagsständchen für Gitarrist und Sänger Bert sowie ein spontanes, politisches Statement: „Hier sind alle Farben vertreten, meine Krawatte ist schwarz, was Rotes und Grünes haben wir auch da – nur Blau nicht. Und das ist auch gut so.“ Nach kurzem Zögern traute sich das Publikum dann auch zu applaudieren.

Etwa zur Hälfte des Abends gab es dann einen Outfitwechsel bei den „Beatmaen“. Passend zur eingeschobenen Unplugged-Session mit Cajon, Tamburin und Mundharmonika trugen die Musiker nun schlichte „The Beatles“-Shirts. Sie gaben alles, um der Menge einzuheizen. Bei „Eight Days A Week“ wurde es in der Szene 64 noch einmal laut, bevor langsam die Müdigkeit einzusetzen schien. Nach über zweieinhalb Stunden, zahlreichen Witzen und Anekdoten verabschiedeten sich die Musiker mit „Yellow Submarine“ und „Hey Jude“ von den Gästen.