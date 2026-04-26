Musikalische Entdeckung: Waldkonzert in Bad Wildbad wird als Weltsensation bezeichnet

Wenn am 23. Juli das Eröffnungskonzert zum Belcanto Opera Festival auf dem Sommerberg erklingt, wird das weit mehr als nur ein Konzert. Es ist auch eine logistische Meisterleistung.
Bereits drei Monate vor dem Eröffnungskonzert trafen sich die Protagonisten vor Ort, um die Weichen für ein Ereignis zu stellen. Für Festivalleiter Jochen Schönleber, der das Konzert schon jetzt als eines der „Sahnehäubchen der Saison“ bezeichnet, ist das Waldkonzert auf dem Sommerberg mit seiner wunderbaren Akustik ein Konzert für die ganze Familie. Motor hinter diesem Projekt ist der Opernforscher Reto Müller.