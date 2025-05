Seine Hobbymusikkarriere begann früh: Mit drei Jahren spielte der heute zwölfjährige Louis Conzelmann nach Angaben seiner Eltern Nicole und Andy „auf einer alten Trompete und einem alten Tenorhorn, wie es ihm gefiel.“

Der heutige Siebtklässler am Progymnasium Tailfingen konnte zu diesem Zeitpunkt als Kleinkind noch keine Noten lesen, „aber den Rhythmus hatte er schon damals im Blut“, berichtet seine Mutter.

Das Interesse für Blasmusik liegt in der Familie, wie Nicole Conzelmann weiter erzählt: „Da unsere großen Kinder im Alter von etwa acht Jahren alle ein Blechblasinstrument erlernt haben, war es bei Louis auch an der Zeit. Er war noch offen für verschiedene Instrumente, also Gitarre, Schlagzeug und Blechblasinstrumente. Durch ein Blechbläserkonzert seien schließlich die Posaune und das Tenorhorn in die engere Auswahl gerückt.

„Plötzlich hatte er die Idee, Tuba zu spielen“

„Doch plötzlich hatte er die Idee, Tuba zu spielen, was wir ihm ermöglichen wollten“, erinnern sich seine Eltern. Die Tuba ist ein Blechblasinstrument mit einem tiefen Tonumfang. Mit der Tuba ist es möglich, einen breiten Tonumfang zu spielen und eine große Dynamik zu erzeugen.

Es erfordert viel Übung und Geduld, die Tuba zu spielen, zumindest wenn man damit auch tatsächlich einen guten Klang erreichen will. Zudem handelt es sich um ein großes und schweres Instrument, was für einige Anfänger eine körperliche Herausforderung darstellt.

Davon ließ sich Louis nicht abhalten. „Unser Bläser Gerhard Baumann hat sich bereit erklärt, ihn zu unterrichten“, so Louis’ Mutter weiter.

CVJM-Chorleiter Gerhard Gonser zeigt sich begeistert

Seit April vergangenen Jahres nimmt ihr Sohn wöchentlich Unterricht und seit November 2024 spielt der Tailfinger im Chor an der Seite seines Vaters Andy, der auch Tuba spielt.

Auch die weiteren Hobbys des vielseitig interessierten Jungen sind abenteuerlich: Drohne fliegen und Rennrad fahren. Louis filmt mit der Drohne die Maschinen im landwirtschaftlichen Lohnunternehmen seiner Familie. Er sei immer schon gerne Mountainbike gefahren, doch 2024 habe er das Rennrad durch die Tour de France und seinen Vater für sich entdeckt. Seine Touren werden immer größer, so gibt es mehr als genügend sportlichen Ausgleich zum Musizieren im Sitzen.

CVJM-Chorleiter Gerhard Gonser zeigt sich begeistert über das Interesse, die Künste und das Talent des jungen Chormitglieds. Er ist sich sicher, dass in dieser Altersgruppe kaum ein solches Talent in einem Posaunenchor zu finden sei.