Musik: Zusammen Musik hören - Das steckt hinter Listening Sessions

Wann haben Sie zuletzt ein Album gehört – von Anfang bis Ende, ohne Ablenkung? Für viele ist das zur Ausnahme geworden. Umso größer ist das Interesse an einem Format, bei dem es genau darum geht.
Berlin - Die spanische Popsängerin Rosalía sorgt auf ihrer Welttournee zurzeit für Begeisterung, Ende April kommt sie nach Deutschland. Um ihr neuestes Album "Lux" der Weltöffentlichkeit ein erstes Mal zu präsentieren, wählte die 33-jährige Musikerin ein für viele vielleicht noch ungewöhnliches, aber doch sehr angesagtes Format: die Listening Session.