Musik zum Jahreswechsel: Schwungvoller Walzer-Start mit dem Neujahrskonzert aus Wien

Das diesjährige Neujahrskonzert stand im Zeichen einiger Debüts: Erstmals dirigierte der Kanadier Yannick Nézet-Séguin das weltweit verfolgte Event. Und eine Afroamerikanerin wurde auch gefeiert.
Wien - An die Kraft von Freundlichkeit und Güte hat der diesjährige Dirigent des Wiener Neujahrskonzerts, Yannick Nézet-Séguin, erinnert. "Nur mit Freundlichkeit kommt der Frieden", sagte der 50-jährige Kanadier zum Publikum im Goldenen Saal des Wiener Musikvereins und an die Millionen Zuschauer im TV sowie im Internet gerichtet. Freundlichkeit im Herzen sei elementar dafür, die Unterschiede zwischen Menschen zu akzeptieren. Die Musik könne alle Menschen vereinen.