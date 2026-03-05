Neue Single, ausverkaufte Tour, ein Tanz mit Bjarne Mädel: Der «Tau mich auf»-Sänger setzt mit seinem neuen Lied «Weißt du überhaupt noch wer ich bin?» ein Zeichen. Wird das auch ein Nummer-eins-Hit?

Berlin - Spätestens seit seinem millionenfach gestreamten Hit "Tau mich auf" ist Zartmann in Deutschland kein Geheimtipp mehr. Zum Abschluss seiner ausverkauften Tour bringt der Sänger jetzt die Single "Weißt du überhaupt noch wer ich bin?" raus - fast ein Jahr nach seinem letzten Release "Schönhauser". Am Freitagabend tritt er in der Berliner Max-Schmeling-Halle auf.

Seit Tagen heizt der Berliner seine Followerschaft auf Social Media schon mit Hörschnipseln aus dem Song an. "Der Club ist heiß, die Stimmung brennt, die Tanzfläche ist voll mit Menschen", heißt es darin. In einem auf Instagram geteilten Video tanzte er zu den Zeilen kürzlich mit Schauspieler Bjarne Mädel durch eine Küche.

Fans nennen ihn Zarti

Zartmanns Musik verbindet Rap und Pop, erzählt von Nähe, Selbstzweifeln und Großstadtgefühlen. "Tau mich auf" erreichte Platz 1 der Offiziellen Deutschen Single-Charts und hielt sich so lange wie kein anderer deutscher Song in den Top 10. Inzwischen verzeichnet er nach Angaben von Sony mehr als 212 Millionen Streams. Mit der Nummer-eins-EP "Schönhauser" und mehreren Preisen, darunter zwei Auszeichnungen bei der 1LIVE Krone 2025, etablierte sich Zartmann in der deutschen Poplandschaft.

Die Akademie Deutscher Musikautor*innen bezeichnete ihn als prägende Stimme einer neuen Generation deutschsprachiger Künstler. Über seinen vollen Namen und sein Alter hält sich der Sänger bedeckt. Seine Fans nennen ihn liebevoll Zarti.