Neue Single, ausverkaufte Tour, ein Tanz mit Bjarne Mädel: Der «Tau mich auf»-Sänger setzt mit seinem neuen Lied «Weißt du überhaupt noch wer ich bin?» ein Zeichen. Wird das auch ein Nummer-eins-Hit?
Berlin - Spätestens seit seinem millionenfach gestreamten Hit "Tau mich auf" ist Zartmann in Deutschland kein Geheimtipp mehr. Zum Abschluss seiner ausverkauften Tour bringt der Sänger jetzt die Single "Weißt du überhaupt noch wer ich bin?" raus - fast ein Jahr nach seinem letzten Release "Schönhauser". Am Freitagabend tritt er in der Berliner Max-Schmeling-Halle auf.