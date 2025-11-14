Musik: Whitesnake-Frontman Coverdale geht in den Rock-Ruhestand

1 Mit Whitesnake stand David Coverdale auch in Wacken auf der Bühne. (Archivbild) Foto: picture alliance / dpa Ehemaliger Sänger von Deep Purple und jahrzehntelanger Frontman von Whitesnake: David Coverdale gibt sein Karriereende bekannt. Es sei Zeit, «die Rock'n'Roll-Plattformschuhe an den Nagel zu hängen».







London - Nach mehr als 50 Jahren auf der Bühne verabschiedet sich Sänger David Coverdale in den Ruhestand. "Es ist Zeit für mich, Feierabend zu machen", sagte der Frontman der Hard-Rock-Band Whitesnake ("Here I Go Again", "Is This Love") in einer Ansprache auf Youtube. "In den vergangenen Jahren ist mir klar geworden, dass es Zeit ist, meine Rock'n'Roll-Plattformschuhe und meine hautengen Jeans an den Nagel zu hängen", so der 74-Jährige.