„Musik verbindet Schramberg“: Eine Pipa, ein türkischer Walzer – und viel Platz für mehr

Der erste Kennenlern-Abend des Orchesterprojekts ist gelaufen. Am Donnerstag, 25. Juni, gibt es eine zweite Gelegenheit, dazuzustoßen.
Es ist ein Anfang, und er klingt vielversprechend. Beim ersten Kennenlern-Abend des interkulturellen Orchesterprojekts „Musik verbindet Schramberg" kamen 20 Interessierte im Proberaum der Stadtmusik zusammen. Man stellte sich gegenseitig vor, spielte einander vor, lernte sich kennen. „Ich glaube, es ist schon ein bisschen Gemeinschaft entstanden“, sagt Initiator Jonas Urbat.