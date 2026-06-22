„Musik verbindet Schramberg“: Eine Pipa, ein türkischer Walzer – und viel Platz für mehr

Es ist ein Anfang, und er klingt vielversprechend. Beim ersten Kennenlern-Abend des interkulturellen Orchesterprojekts „Musik verbindet Schramberg" kamen 20 Interessierte im Proberaum der Stadtmusik zusammen. Man stellte sich gegenseitig vor, spielte einander vor, lernte sich kennen. „Ich glaube, es ist schon ein bisschen Gemeinschaft entstanden“, sagt Initiator Jonas Urbat.

Ein Moment des Abends blieb besonders hängen. Felicia aus Schenkenzell, die aus Taiwan stammt, hatte sich ganz spontan angemeldet. Sie brachte ihre Pipa mit, ein traditionelles chinesisches Saiteninstrument. Die Runde hörte zu und kam über das Instrument ins Gespräch. Genau darum geht es bei diesem Projekt: dass ein Klang und die Kultur dahinter, die hier kaum jemand kennt, plötzlich im Mittelpunkt stehen und alle neugierig machen.

Kerem, dessen Wurzeln in die Türkei und nach Bulgarien reichen, setzte sich ans Klavier und spielte einen türkischen Walzer, anschließend zeigte er die Originalaufnahme. Das Interesse aus den umliegenden Musikvereinen ist groß, die kulturelle Vielfalt unter den Anmeldungen wächst dagegen erst langsam. Urbat hat im Kopf, was alles möglich wäre: eine türkische Bağlama, eine arabische Oud, ein griechisches Bouzouki, eine ukrainische Bandura, ein afghanisches Rubab, eine Balalaika, ein Akkordeon vom Balkan.

Kennenlern-Workshop

Wer beim ersten Abend nicht dabei war, hat am Donnerstag, 25. Juni, eine zweite Gelegenheit. Um 19.30 Uhr beginnt der zweite Kennenlern-Workshop, erneut im Proberaum der Stadtmusik im Gewerbepark H.A.U.1. Mitbringen muss man nichts das eigene Instrument wenn man hat und der Lust, etwas Gemeinsames auszuprobieren. Wer unsicher ist, ob er gut genug spielt, kann sich gerne melden oder einfach kommen.

Und wer selbst nicht spielt, kann trotzdem helfen: indem er im Bekanntenkreis nachfragt. Bei der Nachbarin, die ein Instrument aus ihrer Heimat besitzt. Beim Kollegen, der früher in einer Band gespielt hat. Oft führt erst die zweite oder dritte Ecke zum Ziel.