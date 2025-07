Musik und Uniformen: Formationen am Basel Tattoo sorgen für viel Beifall

1 Die Bicycle Showband Crescendo aus den Niederlanden präsentiert sich am Basel Tattoo 2025 Foto: Michael Werndorff Die Verantwortlichen von Basel Tattoo ziehen für die aktuelle Ausgabe eine positive Zwischenbilanz.







Mitreißende Emotionen, spektakuläre Showeinlagen und erstklassige musikalische Darbietungen – das ist das Basel Tattoo 2025. Nach der Premiere am vergangenen Freitag folgten vier weitere Vorstellungen, die das Publikum begeisterten, wie die Organisatoren in einer Mitteilung vom Dienstag schreiben. Nicht nur unter den Mitwirkenden herrsche eine großartige Stimmung – auch die Tattoo Street erfreue sich großer Beliebtheit bei den Besuchern sowie in der Bevölkerung. Für die restlichen Shows sind noch Tickets erhältlich.