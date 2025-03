Einen runden Geburtstag der den Gästen noch lange in Erinnerung bleiben wird feierte der Musik- und Trachtenverein Öfingen in der Osterberghalle.

Klein und fein sollte das Geburtstagsfest sein, doch es entwickelt sich rasch zu einem Ereignis bei welchem sich am ersten Festtag meterlange Menschenschlangen am Halleneingang bildeten.

„Der Versuch, die vor Corona eingeführten Comedy-Abende nach sieben Jahren wieder aufleben zu lassen, ist voll aufgegangen. Der Auftritt der Schrillen Fehlaperlen aus Neufra war ein Volltreffer“, freute sich die Vorsitzende Christian Engesser.

Rund 460 Gäste waren von der Schwäbischen Comedy begeistert. Das Geburtstagsfest hatte seinen ersten Höhepunkt. In gemütlicher Runde sollte das Programm am Sonntag ablaufen. Doch kristallisierte sich rasch heraus, dass die Osterberghalle an diesem Wochenende für viele ein beliebter Ort war, um sich zu begegnen.

Viele Gastmusiker eingeladen

Der für seine kurzweilig gestalteten Veranstaltungen bekannte Musik- und Trachtverein Öfingen trug ein Übriges dazu bei, dass sich die Halle zu bester Frühschoppenzeit rasch füllte. Die musikalischen Gäste waren vom Musikverein Zimmern gekommen, um das Publikum über die Mittagszeit zu unterhalten. Ein weiteres Mal kam eine Top-Stimmung während dem Auftritt des einzigartigen Seniorenblasrochesters des Verbands auf. Mit seinem außer Rand und Band agierenden Dirigenten Michael Jerg und einem vielfältigen Unterhaltungsprogramm sprang der Funke der Begeisterung rasch auf das Publikum über.

Den Auftritt der Verbandssenioren ebenfalls nicht entgehen ließ sich die Verbandsspitze mit Präsident Egon Bäurer, Alexandra Götz und der ehemalige Präsident Heinrich Glunz. „Wir sind überaus zufrieden mit der Resonanz auf unseren 70. Geburtstag“, zog Vorsitzende Engesser als Fazit. Inwieweit sich die Comedyabende in Zukunft etablieren wird sich noch erweisen, doch eine jährliche Durchführung ist nicht ausgeschlossen.

Himmelbergfest und Jahreskonzert

Christina Engesser verwies im Gespräch mit unserer Zeitung darauf, was überdies im Jahr des 70. Wiegenfests im Musik- und Trachtenverein Öfingen geboten ist. Am 29. Mai findet das beliebte Himmelbergfest statt, bei dem der Musikverein Jahr für Jahr die Gäste aus Nah und Fern willkommen heißt.

Das Jahreskonzert lädt am 25. Oktober zu einer Reise durch den Notenschrank ein. Der Clou dabei ist, dass sich das Programm aus den Lieblingsstücken der jeweiligen Register zusammensetzt. „Das ist quasi ein Geburtstagsgeschenk der Musiker an sich selbst“, freut sie sich bereits auf das Konzert. Zum Abschluss des Festjahres lädt der Advents- und Weihnachtszauber in den alten Ponyhof ein.