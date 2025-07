Voller Vorfreude blickt die Musik- und Trachtenkapelle Schabenhausen (MTK) auf das bevorstehende Bachfest vom Samstag, 2. August, bis Montag, 4. August.

Beim Vereinsschuppen in der Klosterhofstraße wird es dabei hoch hergehen – und das hat seinen Grund: es wird nicht nur „45 Jahre Bachfest Schabenhausen“, sondern auch das 75-jährige Jubiläum der MTK gefeiert.

Eröffnet wird das Fest am Samstagabend, 2. August, mit einem Fassanstich durch Bürgermeister Martin Ragg, der dabei die zum 75. Geburtstag eines Vereins in Niedereschach übliche „Ehrengabe“ überreichen wird.

Jubiläumsjahr mit einem Doppelkonzert eingeläutet

Nachdem die MTK bereits im April dieses Jahres gemeinsam mit der Trachtenkapelle Kappel das Jubiläumsjahr mit einem großartigen Doppelkonzert musikalisch eingeläutet hat, hat man sich bei der MTK rund um den Vorsitzenden, Steffen Wälde, bewusst dazu entschieden kein riesiges Fest zu organisieren, zumal man beim jährlichen Bachfest längst an der Kapazitätsgrenze angekommen ist. Und so findet die Jubiläumsfeier eingebunden in das Bachfest statt.

„Wir haben uns jedoch dazu entschlossen zu unserem Jubiläum, neben vielen bekannten und befreundeten Musikvereinen, ein paar Highlights im Programm unterzubringen, die wir uns in diesem Jahr etwas mehr kosten lassen“, so der Hinweis von Steffen Wälde.

Diese sind am Samstagabend die Kapelle „BlechXpress“ aus dem Allgäu. „BlechXpress“ ist eine achtköpfige Blasmusikformation, die sowohl traditionelle als auch moderne Blasmusik im Repertoire aufweist.

Dörfle-Musikanten aus dem Hegau

Am Sonntagabend spielen abends die Dörfle-Musikanten aus dem Hegau auf. Hier geben die Schabenhauser wie auch schon im vergangenen Jahr den Newcomern im Blasmusik-Genre eine große Bühne.

Am Montagabend gastiert das Schwarzwald-Quintett – die Partyband aus dem Simonswald in Schabenhausen. „Wir haben auch hier bewusst für ein wenig Abwechslung gesorgt und uns für ein anderes Genre, nämlich fetzige Volksmusik, Schlager, Party-Hits, bis hin zu Rockhymnen, entschieden“, betont Wälde. Das Fest wird am Festplatz am Vereinsschuppen in der Klosterhofstraße Schabenhausen stattfinden und dies bei freiem Eintritt an allen drei Tagen.

Freunde helfen

Beim Personal wird die Musik- und Trachtenkapelle Schabenhausen durch ihre Freunde, die Schlierbachnarren (50 Jahre) und dem Jugendclub Schabenhausen (zehn Jahre) unterstützt, die ebenfalls in diesem Jahr ihr Jubiläum feiern.

Aktuell zählt die MTK 38 Musiker, 110 passive Mitglieder, davon 25 Ehrenmitglieder. Derzeit befinden sich acht Zöglinge in Ausbildung. Weitere Infos zum Verein sind auf der Homepage https://www.mv-trachtenkapelle-schabenhausen.de/ zu finden.