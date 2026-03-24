Musik und Tanz in Wildberg: Musikschule hat Grund zum Feiern

Ein Festakt am Freitag, 27. März, würdigt die Überführung der Einrichtung in städtische Trägerschaft vor 25 Jahren.
Vor 25 Jahren trafen die Verantwortlichen für die Musikschule Wildberg eine mutige Entscheidung, die sich als goldrichtig erweisen sollte: Sie überführten die musikalische Bildungseinrichtung in städtische Trägerschaft, heißt es in der Pressemitteilung. Dieses Ereignis feiert die Schulgemeinschaft mit verschiedenen musikalischen Höhepunkten, verteilt auf das Jahr 2026. Beim Festakt am Freitag, 27. März, sind geladene Gäste sowie interessierte Bürger herzlich willkommen.