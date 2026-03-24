Musik und Tanz in Wildberg: Musikschule hat Grund zum Feiern

Ein Festakt am Freitag, 27. März, würdigt die Überführung der Einrichtung in städtische Trägerschaft vor 25 Jahren.

Vor 25 Jahren trafen die Verantwortlichen für die Musikschule Wildberg eine mutige Entscheidung, die sich als goldrichtig erweisen sollte: Sie überführten die musikalische Bildungseinrichtung in städtische Trägerschaft, heißt es in der Pressemitteilung. Dieses Ereignis feiert die Schulgemeinschaft mit verschiedenen musikalischen Höhepunkten, verteilt auf das Jahr 2026. Beim Festakt am Freitag, 27. März, sind geladene Gäste sowie interessierte Bürger herzlich willkommen.

Stattfinden wird der Festakt am Freitag, 27. März, um 20 Uhr in der Schönbronner Halle. Der Eintritt ist kostenfrei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Programm mit Musik, Tanz und Rückblicken auf die Highlights aus 25 Jahren Musikschule Wildberg in städtischer Trägerschaft.

Schüler und Lehrer präsentieren ihr Können

Auf der Bühne werden verschiedene Musiker und Ensembles stehen. Sowohl Schüler der Musikschule Wildberg als auch Lehrer werden ihr Können präsentieren.

Auch das Orchester der Musikschule ist mit von der Partie. Dabei werden verschiedene Instrumente und Musiker unterschiedlicher Altersklassen vertreten sein.

Die Auswahl der Stücke lässt ebenfalls die große Bandbreite der Wildberger Musikschule erkennen.

Musikschulleiterin Petra Roderburg-Eimann wird die Gäste begrüßen und eine Präsentation zeigen, in welcher die bewegte Vergangenheit der Musikschule im Fokus stehen wird. Bürgermeister Ulrich Bünger wird im Namen der Stadt eine Ansprache halten. Dorothee Müller, Vorsitzende des Fördervereins der Musikschule Wildberg, spricht ein Grußwort im Namen der Unterstützer der Wildberger Musikschule. Jakob Janotta wird im Namen des Landesverbands für Musikschulen das Wort an die Gäste richten.

Im Anschluss an das offizielle Programm sind alle Gäste zum Stehempfang eingeladen. Dieser bietet Gelegenheit zum Beisammensein, zu angeregten Gesprächen und zum Austausch über die Arbeit, das Angebot sowie die Geschichte der Wildberger Musikschule.