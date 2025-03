Musik und Party: Conchita Wurst im Basler ESC-Begleitprogramm

1 Gewann den Eurovision Song Contest 2014: Conchita Wurst. (Archivbild) Foto: Annette Riedl/dpa

Basel will die ganze Finalwoche des Eurovision Song Contest zu einem ausgelassenen Fest unter freiem Himmel und auf Partybühnen machen. Die Stadt sagt jetzt, wer kommt.









Basel - Die Schweizer Grenzstadt Basel will in der Finalwoche des Eurovision Song Contest im Mai die ganze Stadt zum Tanzen bringen. Im Eurovision Village in den Messehallen soll jeden Tag ab 12 Uhr mittags Partylaune angesagt sein. Unter anderem tritt dort Conchita Wurst auf, Österreichs ESC-Triumph von 2014, wie die Gastgeberstadt berichtet.