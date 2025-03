Musik und Humor in Sulz: „Konzert“ mit Alexandra Hofmann und Hansy Vogt

1 Alexandra Hofmann wird im Sulzer Backsteinbau auch Lieder von ihrem neuen Album vorstellen. Foto: Walentowski

Alexandra Hofmann und Hansy Vogt präsentieren am 5. April ihr Programm „Das Konzert“ in Sulz. Neben neuen Songs und viel Humor wird Kultfigur Frau Wäber für Lacher im Publikum sorgen.









Ein Abend voller Musik, Spontanität und Humor erwartet die Besucher am Samstag, 5. April, in Sulz a. N.ckar. Die beiden Künstler Alexandra Hofmann und Hansy Vogt verarbeiten in ihrem Bühnenprogramm „Das Konzert“ Altbekanntes und neue Überraschungen. Hofmann, bekannt aus dem erfolgreichen Duo der Geschwister Hofmann, steht seit ihrer Kindheit auf der Bühne.