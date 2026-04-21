Musik und Artistik begeistern: Hamburger Hafenvarieté sorgt im Lahrer Parktheater für volles Haus

Zum eher ungewohnten Termin am Sonntag verzauberten die Band Mahoin mit etwas seltsamem norddeutschem Humor sowie Artisten die Zuschauer im fast ausverkauften Parktheater.
Die Band – Steuermann Johnny (Gesang und Trompete), Heizer Do Di (Tuba), Heiner, vermutlich Matrose (Saxofon), Weltkultur-Serbe Nenad (Akkordeon) und Ausguck Kuddel (Schlagwerk) – sorgte für schmissige Shantys, nicht immer kitschige Schlager und gelegentliche Ausflüge in den Bereich Unterhaltung. Die Artistinnen und Artisten – Schiffskoch Scholle (sprachgewandter Jongleur und Tunichtgut vom Dienst), Viktoria (mit Hula-Hoop-Reifen) sowie Julia und Lukas (Artistik und Jonglage) – sorgten für den Zauber des insgesamt amüsanten Abends. Dass auf der Bühne, respektive dem Kutter namens „Weiße Möwe“, ansonsten nicht gerade viel Tiefgang herrschte? Geschenkt!