Musik: Taylor Swift toppt erneut die internationalen Verkaufscharts

Kein anderer Künstler, keine andere Künstlerin hat im vergangenen Jahr so viel verkauft wie Taylor Swift. Verantwortlich dafür dürfte auch eine öffentlich zelebrierte Romanze sein.
London - US-Popstar Taylor Swift hat 2025 zum vierten Mal hintereinander und zum insgesamt sechsten Mal die Spitze der internationalen Verkaufscharts erklommen. Die 36-Jährige habe im vergangenen Jahr das meiste Geld mit ihren Veröffentlichungen eingenommen und damit die Auszeichnung für den "Global Artist of the Year" gewonnen, teilte der internationale Verband der Phonoindustrie (IFPI) in London mit.