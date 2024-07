3 In Gelsenkirchen spielt Taylor Swift drei Konzerte. (Archivbild) Foto: Jane Barlow/PA Wire/dpa

Lange hat Gelsenkirchen auf den Besuch von Megastar Taylor Swift hingefiebert. Heute startet dort ihre Deutschland-Tour. Extra gebuchte Cheerleader werden die Fans am Bahnhof begrüßen.









Gelsenkirchen - "Shake It Off", "Anti-Hero" und "Love Story" auf Schalke: US-Popsängerin Taylor Swift spielt in Gelsenkirchen das erste ihrer sieben Deutschlandkonzerte. Die 34-Jährige wird am Abend eine Vielzahl ihrer Hits auf die Bühne in der Veltins-Arena bringen.