Musik, Tanz und Sommeratmosphäre: Letzte Vorbereitungen für Lahrer Lichterfest laufen

Es ist das laut Umfrage bei den Bürgern beliebteste Fest, das die Stadt Lahr zu bieten hat: Das Lichterfest findet nach der außergewöhnlich langen Pause von drei Jahren wieder statt. Ein Meer an Becherlichtern, das Ambiente des altehrwürdigen Stadtparks im Dämmerlicht, Musik von vier Bühnen und ein spektakuläres Feuerwerk: Das alles verspricht die Veranstaltung am heutigen Samstag, 5. Juli, ab 18 Uhr. Einlassbeginn ist bereits eine Stunde früher.

Es ist mittlerweile eine lange Tradition: Bereits seit 1951 wurde das Lichterfest im Lahrer Stadtpark gefeiert. Das Fest wird auch in diesem Jahr von der Stadtkapelle Lahr in Zusammenarbeit mit der Stadt Lahr und der Lahrer Zeitung veranstaltet. Langjähriger Sponsor der Veranstaltung ist das E-Werk Mittelbaden.

Drei Jahre lang gab es kein Lahrer Lichtfest. Schuld hat die Corona-Pandemie. Nach einer Verschiebung kehrte das Event 2022 zurück. Weil aber traditionellerweise nur an ungeraden Jahreszahlen ein Lichtfest stattfinden soll, wurde der anschließende Termin um ein Jahr nach hinten verschoben, um den korrekten Turnus wiederherzustellen.

Großes Musikprogramm auf vier Bühnen

Dass das Fest nicht jedes Jahr stattfindet, hat einen guten Grund: Laut Organisator Reiner Michel dauern alleine die Vorbereitungen anderthalb Jahre. Dieser Aufwand birgt ein Risiko. Als Freiluftveranstaltung ist das Lichterfest den Wetterbedingungen ausgeliefert. Dennoch findet die Veranstaltung bei jedem Wetter statt. Allerdings ist dahingehend wenig zu befürchten: Das Publikum kann laut Wettervorhersage eine angenehm-laue Sommernacht erwarten.

Mehr als 13 000 Becherlichter, viele Kilometer Lichterketten und Lampions tauchen laut Veranstalter den Park in ein ganz besonderes Licht. Für die Vorbereitungen sind seit Mittwoch mehr als 100 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer der Stadtkapelle Lahr im Einsatz.

Das Lichterfest ist aber nicht nur etwas für das Auge: Es gibt auch ein großes musikalisches Programm auf vier Bühnen. Mit dabei sind Malaka Hostel (Folk, Balkan Beats), Grand Daddy Dirty und Airport in Rock (Rock Classics) sowie die Nachwuchsbands des Groove-Lab der Musikschule.

Südamerikanische Rhythmen gibt es von den „Los Criollos“ und der farbenfrohen „Silsamba Show“. Im Vorprogramm treten Gruppen aus Ecuador, Peru und Kolumbien auf. Mit Blasmusik unterhalten die Musikvereine aus Nordrach, Schuttertal und Wallburg. Zum Abschluss soll über dem Seerosenteich ein stimmungsvolles Musikfeuerwerk zünden.

Kulinarisch wird an mehr als 20 Ständen eine breite Angebotspalette kredenzt. Neben dem Haupteingang ist auch der Eingang an der Kaiserstraße geöffnet.

Zum Schutz des Lahrer Stadtparks gibt es seit Jahren eine Besucherobergrenze für das Lichterfest. Karten im Vorverkauf werden darauf angerechnet. Mit einer Karte im Vorverkauf sichert man sich den Eintritt zu jeder Uhrzeit und ganz ohne Warteschlangen.

Karten im Vorverkauf gibt es laut dem Veranstalter auch noch am heutigen Samstag bis mindestens 12 Uhr in den bekannten Vorverkaufsstellen (siehe Info).

Tickets

Bei angekündigten optimalen Witterungsbedingungen steigt heute Abend das traditionelle Lichterfest im Lahrer Stadtpark. Die Eintrittskarten gibt es in der Buchhandlung Rombach (Arena), in der Buchhandlung Schwab in der Innenstadt, im Kulturbüro der Lahrer Stadtverwaltung, beim Musikhaus Eichler und an der Stadtpark-Kasse. Die Tickets kosten 13 Euro für Erwachsene, sechs Euro für Kinder (vier bis 15 Jahre) und 32 Euro für Familien (zwei Erwachsene, zwei Kinder). Weitere Informationen erhalten Interessierte im Internet unter www.lichterfest-lahr.de.