Musik, Tanz und Führungen: Freiburger Museumsnacht bietet Unterhaltung und spannende Einblicke

1 Auch bei der diesjährigen Museumsnacht kann an vielen Stationen zu Livemusik getanzt werden. Foto: Patrick Seeger/Stadt Freiburg

Die Freiburger Museumsnacht lockt am Samstag, 20. Juli, von 18 bis 1 Uhr nachts in die Museen der Stadt. Neben den Führungen durch die Dauerausstellungen werden auch Aktionen zum Mitmachen angeboten und Blicke hinter die Kulissen ermöglicht.









Bei der Freiburger Museumsnacht am Samstag, 20. Juli, öffnen die städtischen Museen sowie weitere Kooperationspartner in der Altstadt ab 18 Uhr ihre Türen. „Das ist ein spannendes Format, bei dem für alle was dabei ist“, informiert Christine Litz, stellvertretende Direktorin der städtischen Museen Freiburg. Neben Führungen und Livemusik werden auch besondere Mitmachaktionen geboten. An manchen Stationen kann beispielsweise auch getanzt werden.