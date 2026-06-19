Bei Rekordtemperaturen: Southside-Festival wegen Unwetters unterbrochen

59.000 Musikfans, Hitze - und dann dunkle Wolken am Himmel: Beim Southside-Festival wird plötzlich alles gestoppt. Was die Besucher jetzt tun sollen.
Neuhausen ob Eck - Wegen eines Unwetters ist das Southside-Festival im baden-württembergischen Neuhausen ob Eck unterbrochen worden. "Begebt euch bitte jetzt in eure Fahrzeuge, denn dort seid ihr am sichersten", informierten die Veranstalter etwa in einer Festival-App und über den Instagram-Account. Ein Sprecher betonte, die Unterbrechung sei nur zeitlich begrenzt - während des Unwetters. Das Festival werde nicht für den Abend komplett abgebrochen.