1 Musik hören im Park auf der Wiese - mehr Sommer geht kaum. Was wird der Sommerhit '24? (Illustration) Foto: Annette Riedl/dpa

Diesmal ist es mit dem Sommerhit in Deutschland nicht so einfach gewesen. Doch nun wird er gekürt. Hat Shirin David eine Chance oder doch eher die vor drei Jahren gestorbene Raffaella Carrà?









Baden-Baden - Welcher Song in Deutschland dieses Jahr offiziell Sommerhit genannt werden soll, wird am heutigen Donnerstag bekanntgegeben. Die Marktforscher von GfK Entertainment in Baden-Baden als Ermittler der Offiziellen Deutschen Charts wollen dann Interpret und Lied benennen.