Musik: Shakira gibt Gratiskonzert an der Copacabana

1 Zahlreiche Fans werden bei dem Konzert von Shakira in Rio erwartet. (Archivbild) Foto: Charles Sykes/Invision/AP/dpa Die Kolumbianerin wird zahlreiche Fans an den legendären Strand von Rio de Janeiro ziehen. Doch die Fußstapfen sind groß: Im vergangenen Jahr kamen 2,5 Millionen Menschen zum Konzert von Lady Gaga.







Rio de Janeiro - Die kolumbianische Sängerin Shakira wird im Mai ein kostenloses Konzert am legendären Copacabana-Strand in Rio de Janeiro geben. Sie werde am 2. Mai bei "Todo Mundo no Rio" (Die ganze Welt in Rio) in der Küstenmetropole auf der Bühne stehen, teilte Bürgermeister Eduardo Paes mit. Mit der Konzertreihe holt die Stadtverwaltung seit einigen Jahren internationale Stars nach Rio de Janeiro.