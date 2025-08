1 Sänger Hein Simons, vielen besser bekannt als "Heintje", bangt um sein Gehör. Foto: Matthias Wehnert/dpa Mit «Mama» startete der Niederländer 1967 als Kinderstar eine internationale Karriere. Nun droht der Abschied von der Bühne. Und das hat vor allem medizinische Gründe.







Amsterdam - Der niederländische Schlagersänger Hein "Heintje" Simons bangt um seine Karriere. Sein Gehör spiele nicht mehr mit, sagte der 69 Jahre alte Sänger der Deutschen Presse-Agentur. "Wenn das nicht besser wird, dann muss ich das Singen früher an den Nagel hängen, als ich will", so Simons.