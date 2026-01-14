Musik: Sarah Engels will für Deutschland beim ESC antreten

Vom DSDS-Finale zum ESC: Sarah Engels will im Mai für Deutschland singen. Viele würden ihr das nicht zutrauen, vermutet sie.
Köln - 15 Jahre nach ihrer Finalteilnahme bei "Deutschland sucht den Superstar" will sich Sarah Engels (33) in einem weiteren Musikfinale beweisen: Die Sängerin aus Köln wird nach dpa-Informationen am 28. Februar beim deutschen ESC-Finale antreten. Auch die "Bild"-Zeitung hat darüber berichtet. Der Gewinner oder die Gewinnerin wird Deutschland am 16. Mai beim Eurovision Song Contest (ESC) in Wien vertreten.