Als Sarah Engels für den ESC nominiert wurde, fanden das einige langweilig. Doch die Skepsis entlarvt eher die Vorurteile gegenüber einer Frau, die schon erstaunlich viel zustande gebracht hat.
Köln - Wer Sarah Engels sucht, findet sie meistens in perfekt ausgeleuchteten Instagram-Storys zwischen Familienidylle und gut platzierten Werbebotschaften. Als die Sängerin vor etwa fünf Jahren die Verlobung mit ihrem heutigen Ehemann Julian publik machte, pries sie kurz vorher noch Sportklamotten an. Das macht es leicht, sie als reine Lifestyle-Figur abzutun. Zumal es sich in Deutschland recht gemütlich leben lässt mit der Ablehnung von allem, was aus dem Casting-Kosmos kommt.