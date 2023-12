1 Der Sänger und Entertainer Gunter Emmerlich ist tot (Archivfoto). Foto: imago/Eibner/Socher/ Eibner-Pressefoto

Der Sänger und Entertainer Gunther Emmerlich ist tot. Er starb am Dienstag überraschend an Herzversagen.









Der Sänger und Moderator Gunther Emmerlich ist im Alter von 79 Jahren gestorben. Das teilte sein Management am Mittwoch in Dresden mit. Emmerlich starb demnach am Dienstag überraschend in seinem Zuhause. Zuletzt habe er noch für mehrere Adventskonzerte auf der Bühne gestanden.