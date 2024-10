Die Branche ist schwer erschüttert. Neben Beileidsbekundungen wird aber auch Kritik am Druck auf viele Künstler laut.

London - Robbie Williams (50) hat nach dem Tod des früheren One-Direction-Mitglieds Liam Payne mehr Mitgefühl für Freunde und Familie, aber auch für Fremde gefordert. Man wisse einfach nicht, was in anderen Menschen vorgehe, schrieb der britische Popstar bei Instagram.

"Ich hatte mit 31 immer noch meine Dämonen", betonte der ehemalige Take-That-Sänger mit Blick auf Paynes Alter. Auch Williams war als Mitglied einer Boyband auf einen Schlag weltweit berühmt geworden, als er ein Teenager war.

Der britische Sänger Payne war am Mittwochnachmittag aus dem dritten Stock eines Hotels in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires gestürzt und gestorben.

"Als Individuen haben wir jedoch die Macht, uns selbst zu ändern. Wir können freundlicher sein. Wir können empathischer sein", schrieb Williams ("Let Me Entertain You"). "Wir können zumindest versuchen, mitfühlender zu sein zu uns selbst, unserer Familie, unseren Freunden, Fremden im Leben und Fremden im Internet."

Der britische Sänger Oritsé Williams, der Ende der 2000er Jahre mit der Boyband JLS bekannt wurde, forderte in der BBC mehr Sorgfaltspflicht von der Musikbranche. Man brauche ein dickes Fell, wenn man im Rampenlicht stehe. Er habe selbst Probleme gehabt. "Und ich habe das Gefühl, dass es bei Liam genauso ist. Er hatte natürlich eine wunderbare Familie, aber man ist da draußen allein in dieser verrückten, verrückten Welt, in der es viele Geier gibt."

Popstar Ed Sheeran rief seine Fans in einem Instagram-Beitrag dazu auf: "Seid freundlich." Er habe großartige Erinnerungen an Payne, dessen Tod sei herzzerreißend.

Paynes ehemaliger Bandkollege bei One Direction, Niall Horan, zeigte sich erschüttert. Payne war zu einem Konzert von Horan nach Buenos Aires gereist. "Ich wusste leider nicht, als wir uns verabschiedet und umarmt hatten, dass es ein Abschied für immer sein würde", schrieb Horan bei Instagram.