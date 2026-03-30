Nach einer jahrelangen krankheitsbedingten Konzertpause hat Superstar Céline Dion ein Bühnen-Comeback angekündigt. "Dieses Jahr bekomme ich das schönste Geschenk meines Lebens", sagte die "My Heart Will Go On"-Sängerin an ihrem 58.







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Paris - Nach einer jahrelangen krankheitsbedingten Konzertpause hat Superstar Céline Dion ein Bühnen-Comeback angekündigt. "Dieses Jahr bekomme ich das schönste Geschenk meines Lebens", sagte die "My Heart Will Go On"-Sängerin an ihrem 58. Geburtstag in einem auf Instagram veröffentlichten Video. "Ich bekomme die Möglichkeit, euch zu sehen und wieder für euch zu performen, ab September in Paris."