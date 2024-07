Musik - Leute - Museen: Swiftkirchen-Schild kommt ins Haus der Geschichte

1 Die Schülerin Aleshanee Westhoff hatte mit einer Petition die Umbenennung angeregt. Das Schild wurde zum begehrten Selfie-Spot. Foto: Bernd Thissen/dpa

Erst eine Woche her und schon museumsreif: Das Haus der Geschichte möchte dem Hype um Taylor Swift einen Platz einräumen und hat dafür ein ganz besonderes Ortsschild aus Gelsenkirchen angefragt.









Gelsenkirchen/Bonn - Ein anlässlich der umjubelten Konzerte der Popsängerin Taylor Swift in Gelsenkirchen aufgestelltes "Swiftkirchen"-Ortsschild kommt ins Museum. Es werde einen Platz in der Sammlung des Bonner Hauses der Geschichte bekommen, teilte die Stadt mit. Die Stiftung habe in Gelsenkirchen angefragt, ob sie eines der eigens angefertigten Ortsschilder nach der Nutzung in die Sammlung aufnehmen könne. Dieser Bitte habe Oberbürgermeisterin Karin Welge sehr gerne entsprochen, hieß es weiter.