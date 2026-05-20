Vom Punk-Kracher bis zur Liebeserklärung: Das letzte Hosen-Album bittet ins Wechselbad der Gefühle - mit einem Bonus-Album als Wundertüte und einem Albumcover als Superlativ.
Düsseldorf - Hart, laut, schnell: Das neue Album der Toten Hosen fällt mit der Tür ins Haus: "Wir waren nie weg" heißt das erste Stück und dürfte den Fans der Hosen großen Spaß bereiten, zumal es darin heißt: "Wir gehen nie weg." Am 29. Mai kommt nach neun Jahren Pause das 16. Studioalbum der Toten Hosen in mittlerweile 44 Jahren Bandgeschichte heraus. Es heißt "Trink aus! Wir müssen gehen" - und soll das letzte reguläre Album sein.