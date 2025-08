Das Akkordeonorchester konnte bei seiner Hauptversammlung im Sportheim in Grünmettstetten auf einige Erfolge und interessante Auftritte zurückblicken. Darüber berichtet der Verein.

Der 1. Vorsitzende Manfred Dettling und Schriftführerin Alexandra Preuß gaben in der Versammlung einen Rückblick über ein gut verlaufenes Vereinsjahr.

Jubiläum in Sicht

Es gab etliche Auftritte wie zum Beispiel beim Horber Musikcocktail, am Bauernmarkt in Lützenhardt sowie beim Leonhardsritt in Horb auf der Schütte. Kassenführerin Dagmar Gekle erwähnte einen hervorragenden Kontostand. Manfred Dettling appellierte an alle, weiterhin so tatkräftig zur Stange zu halten und motivierte auch ehemalige aktive Mitglieder wieder einzusteigen.

Der Verein ist insoweit gut aufgestellt und man blickt positiv auf die kommenden Jahre, so dass einem 40-jährigen Jubiläum in 2027 nichts im Wege stehen kann.

Langjährige Treue und Engagement

Folgende Mitglieder wurden für langjährige Treue geehrt und ausgezeichnet: Für 30 Jahre Jens Kneißler, für 20 Jahre Nadine Walz sowie für zehn Jahre Leon Bromirakis, Anne Kathrin Faßnacht und Corinna Kneißler. Auch passive Mitglieder wurden für langjähriges Engagement ausgezeichnet: für 30 Jahre Josef Appenzeller, Elisabeth Gutekunst, Christoph Steiner und Marion Wehle.