Musik in Zell: Feuerwehrmusik Mambach hat neue Zöglinge

Die Feuerwehrmusik Mambach auf das Jubiläumsfest zum 125-Jährigen zurückgeblickt. Das ganze Dorf hat mitgefeiert.
Die Feuerwehrmusik Mambach konnte in ihrer Hauptversammlung auf einige Ereignisse zurückblicken. Der Berichtszeitraum umfasste das Vereinsjahr 2024 bis August 2025 mit den traditionellen Antonikonzerten, einen gelungenen Dorfhock sowie das dreitägige Jubiläumsfest mit Uniformweihe zum 125-jährigen Bestehen im Juni, bei des das ganze Dorf kräftig mitgefeiert hat. „Wir haben sehr viel Unterstützung unserer Freunde und Gönner erfahren“, teils der Verein im Nachgang der Hauptversammlung mit.