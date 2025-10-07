Musik in Zell: Feuerwehrmusik Mambach hat neue Zöglinge

Die Feuerwehrmusik Mambach auf das Jubiläumsfest zum 125-Jährigen zurückgeblickt. Das ganze Dorf hat mitgefeiert.

Die Feuerwehrmusik Mambach konnte in ihrer Hauptversammlung auf einige Ereignisse zurückblicken. Der Berichtszeitraum umfasste das Vereinsjahr 2024 bis August 2025 mit den traditionellen Antonikonzerten, einen gelungenen Dorfhock sowie das dreitägige Jubiläumsfest mit Uniformweihe zum 125-jährigen Bestehen im Juni, bei des das ganze Dorf kräftig mitgefeiert hat. „Wir haben sehr viel Unterstützung unserer Freunde und Gönner erfahren“, teils der Verein im Nachgang der Hauptversammlung mit.

Rückblick: Den Festbesuchern hatte die Feuerwehrmusik ein abwechslungsreiches Programm geboten. So hat die Felsmusik Luthern aus der Schweiz die Gäste unterhalten, zu der die Feuerwehrmusik Mambach seit 1972 guten Kontakt pflegt. Beide Orchester besuchen sich gegenseitig Musik zum Jubiläumsfest machten auch die Stadtmusik Zell, der Musikverein Atzenbach, der Musikverein Gresgen sowie erstmals der Musikverein Buchenbach. Zudem gab es am letzten Festtag einen Gottesdienst.

Ihre neuen Uniformen zum 125-jährigen Bestehen hatte die Feuerwehrmusik Mambach bei einem Konzert vorgestellt, die zudem in einem Gottesdienst von Pfarrer Martin Schlick geweiht wurden.

Erfolge in Sachen Nachwuchs

Die bisherigen Uniformen hatten zuvor seit 25 Jahren ihren Dienst getan. Vorab hatte es mehrere Gespräche und Abstimmungen gegeben, ob eine neue Uniform angeschafft werden soll. Ein Auswahlkomitee mit acht Personen hat die neue Uniform (Einheitskleidung) bei der Firma Fischerkleidung in Schuttertal ausgewählt. Erfolge konnte die Feuerwehrmusik Mambach auch in Sachen Nachwuchs erzielen.

Wie die Jugendleiter Silvia Hierholzer und Lisa Weber berichten, seien Zöglinge erfolgreich geworben worden. So hätten im vergangenen Vereinsjahr neue Schüler die Ausbildung am Instrument begonnen. Zudem berichteten sie von Muttertagskonzerten und einem Hüttenwochenende.

Wahlen:

Es fanden Wahlen der Gesamt-Vorstandschaft statt. Das bisherige Vorstandsteam Andreas Hierholzer und Silke Holzhüter stellten ihr Amt zur Verfügung. Das neue Vorstandsteam setzt sich wie folgt zusammen: Vorsitzende des Vorstandsteams sind Anna Wetzel und Gerd Baumgartner, zweite Vorsitzende ist Melanie Seger, Schriftführerin Carolin Decker und Kassiererin Julia Pfeifer.

Termin: Am 24. Januar 2026 findet das traditionelle Antonikonzert statt.