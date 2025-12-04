Musik in Wolfach: Das wird beim weihnachtlichen Konzert im Blauen Salon geboten

Im Rahmen der Reihe „Konzerte im Blauen Salon“ erwartet die Besucher am Sonntag, 7. Dezember, ab 18 Uhr ein stimmungsvoll-festliches Adventskonzert im Rathaussaal Wolfach. Unter dem Titel „Alle Jahre wieder…Wo man singet, lass dich ruhig nieder“ präsentieren die Sopranistin Cristina Bravo und der Pianist Thomas Nutzenberger laut einer Mitteilung ein abwechslungsreiches Programm mit Werken der Romantik, des Impressionismus und klassischer Weihnachtsliteratur.

Das Konzert umfasst fein ausgewählte Werke von Cornelius, Humperdinck, Reger, Franck, Tschaikowski, weiteren Komponisten der Romantik und Moderne sowie traditionelle Weihnachtslieder. Adventliche Melodien, virtuose Klavierstücke und lyrische Gesangswerke verbinden sich zu einem festlichen musikalischen Erlebnis, wie es in der Mitteilung heißt.

Programm umfasst Werke Schuberts und Regers

Das Programm führt durch eine breite musikalische Advents- und Weihnachtswelt. Den Auftakt bildet Peter Iljitsch Tschaikowskys Stück „Dezember – Weihnachten“ aus dem Zyklus Die Jahreszeiten. Mit den Weihnachtsliedern von Peter Cornelius sowie Werken wie Frédéric Chopins berührendem Nocturne in Es-Dur und Franz Schuberts „Ave Maria“ spannt das Konzert einen Bogen von ruhigen, stimmungsvollen Momenten bis zu feierlicher Innigkeit.

Dazu erklingt auch das „Ave Maria Andina“ des argentinischen Komponisten José Bragato. Max Regers zartes „Mariä Wiegenlied“ und Richard Strauss’ Vertonung der „Heiligen drei Könige“ setzen weitere Akzente. Geistliche Musik wie César Francks „Panis angelicus“ und Adolphe Adams „Cantique de Noël“ findet ebenso Platz wie die kraftvolle Polonaise in A-Dur von Frédéric Chopin. Traditionelle Weihnachtslieder in einem modernen Arrangement sowie Engelbert Humperdincks „Sandmännchen“ und der „Abendsegen“ aus Hänsel und Gretel runden das Programm ab.

Cristina Bravo, geboren in Valdivia/Chile, entstammt einer Musikerfamilie und erhielt ihre ersten prägenden musikalischen Impulse in Paris und Prag, bevor sie ihr Gesangsstudium am Nationaltheater Mannheim begann. An der Staatlichen Hochschule für Musik Karlsruhe schloss sie ihr Studium mit der Note „sehr gut“ ab. Meisterkurse – unter anderem bei Judith Beckmann und Hilde Zadek – vertieften ihre künstlerische Ausdruckskraft.

Ihr Operndebüt als „Königin der Nacht“ in Mozarts Zauberflöte gab sie am Theater Baden-Baden, es folgten Engagements an der Kammeroper Frankfurt/Main und bei den Schlossfestspielen Heidelberg – auch an der Seite von Jonas Kaufmann, wie in der Mitteilung erklärt wird.

Die beiden Musiker treten nicht zum ersten Mal in Wolfach auf

Ihre Leidenschaft gelte zudem der Liedinterpretation, auch abseits des gängigen Repertoires. Konzertreisen, Rundfunk- und Fernsehaufnahmen führten sie durch Europa, Südamerika, Südafrika und den Orient.

Thomas Nutzenberger studierte Klavier bei Paul Dan in Heidelberg und Mannheim und später in der Meisterklasse von Viktor Merzhanov (Moskau/Trossingen), wo er sein Studium mit dem Konzertexamen abschloss. Der vielfach ausgezeichnete Pianist widmet sich schwerpunktmäßig der Klaviermusik der Spätromantik und des französischen Impressionismus.

Fernseh- und Rundfunkproduktionen beim Südwestrundfunk, internationale Wettbewerbserfolge sowie eine hochgelobte Solo-CD-Einspielung bei „Audite“ prägen laut der Mitteilung seinen künstlerischen Weg. Als Komponist ist Nutzenberger seit den 1980er Jahren aktiv; seine Kinderopern „Sechs Schwäne“ und „Zwerg Nase“ werden bis heute erfolgreich aufgeführt.

Tickets

Tickets kosten 22 Euro, ermäßigt 14 Euro. Kinder unter 14 Jahren in Begleitung Erwachsener zahlen einen Euro. Einlass wird ab 17.30 Uhr gewährt. Empfohlen wird der Vorverkauf über die neue Online-Buchung auf www.wolfach.info. Außerdem sind die Karten erhältlich im Büro für Tourismus, Kultur und Stadtmarketing der Stadt Wolfach, Telefon 07834/83 53 50 oder E-Mail tourist-info@wolfach.de.