Musik in Wolfach: Das wird beim weihnachtlichen Konzert im Blauen Salon geboten

Sopranistin Cristina Bravo und Pianist Thomas Nutzenberger präsentieren in Wolfach eine fein abgestimmte Auswahl adventlicher Klänge.
Im Rahmen der Reihe „Konzerte im Blauen Salon“ erwartet die Besucher am Sonntag, 7. Dezember, ab 18 Uhr ein stimmungsvoll-festliches Adventskonzert im Rathaussaal Wolfach. Unter dem Titel „Alle Jahre wieder…Wo man singet, lass dich ruhig nieder“ präsentieren die Sopranistin Cristina Bravo und der Pianist Thomas Nutzenberger laut einer Mitteilung ein abwechslungsreiches Programm mit Werken der Romantik, des Impressionismus und klassischer Weihnachtsliteratur.