Klänge, die berührten, und Musikgenuss auf höchstem Niveau, dies boten die beiden Orchester am Sonntagmorgen. Unter der musikalischen Leitung von Michael Tröster eröffnete das Zupforchester die Matinee mit dem Star der Musikszene Venedigs, mit Antonio Vivaldi. In drei Sätzen wurde das Concerto in C-Dur vorgetragen. In besonderer Weise glänzte in diesem Stück die Solistin Margarita Schwarz.

Nach diesem klassischen Musikstück ging es musikalisch in die Moderne. „Musik was my first love“ von John Miles, einem Musiker der mit den bekanntesten Bands der Welt aufgetreten ist, wurde liebevoll interpretiert. Wer die Augen hier geschlossen hielt, wähnte sich inmitten eines großen Orchesters. Mit „Durch’s Jahr“, einer Komposition von Tröster, die am vergangenen Sonntag uraufgeführt worden war und die durch die Jahreszeiten führte, zog der Sommer in den Saal ein. „Fiesta Flamenco“ spiegelte Lebensfreude, Sommerhitze und die Fülle in der Natur musikalisch wieder. Einen leidenschaftlichen Tango gewährte das Zupforchester als Zugabe. Für die außerordentliche Leistung gewährte das Publikum lang anhaltenden Applaus.

Im zweiten Teil der Matinée spielte die Mandolinengesellschaft unter der Leitung von Dirigent Santiago Perdomo. Die Freude, Erinnerungen, aber auch Wehmut an den „Last summer“ wurden ganz hervorragend intoniert. Symbiotisch das Zusammenspiel von Gitarre, Mandoline und Bass im zweiten Stück. Es folgte „Das alte Haus von New Orleans“ oder „The House of the rising sun“ ein amerikanischer Volksong. Dieser Song wurde durch die Band The Animals 1964 zum Welthit. Zum 70-jährigen Bestehen haben die Mandolinis „Primavera Concerto“, ein Musikstück über den Frühling uraufgeführt. Damals war der Komponist Jürg Kindle vor Ort.

Absolut hörenswert die drei Sätze, Alegro, Adagio, das das Erwachen in der Natur in die Musik übertrug und zuletzt die rassige Tarantella, die die Pracht des Lebens vermittelte. Die Solistinnen‚ Silvia Sedlak und Anna Kipnis, überzeugten einmal mehr mit ihrem Mandolinen-Spiel.

Als Zugabe reisten die Musiker mit den Zuhörern mit einer leidenschaftlichen Samba im übertragenen Sinne nach Brasilien. „2027 wird das Mandolinen Orchster 100 Jahre alt“ stellte die Vorsitzende, Elisabeth Rühle, fest. Schon jetzt würden die Vorbereitungen für eine große Jubiläumsveranstaltung getroffen. Es ist geplant, gemeinsam mit geladenen Mandolinen-Orchestern aufzutreten.