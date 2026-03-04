Musik in Weil am Rhein: Mit Wort und Klang entstehen Poesie und Musik
Martin Kutterer (links) und Tonio Paßlick Foto: Paßlick

Märchen, Poesie und Musik zu Vergänglichkeit und Trauer mit Martin Kutterer und Tonio Paßlick gibt es bei einer Veranstaltung zugunsten der Ambulanten Hospizgruppe.

Mit einer berührenden Mischung aus Wort und Klang, Poesie und Musik haben Martin Kutterer und Tonio Paßlick in den letzten Jahren zwischen Sulzburg, Weil am Rhein und Maulburg immer wieder mit Themen wie „Novemberlicht“, „Helenas Träume“, „Das Wasser des Lebens“ oder zuletzt zu den Raunächten und „Im Kreis der Ahnen“ für volle Kirchen- und Konzerträume gesorgt. Nun stellen sie musikalisch und mit Erzählungen bei einer Veranstaltung der Ambulanten Hospizgruppe Dreiländereck am Freitag, 20. März ab 19.30 Uhr in der Wirkstatt in Weil am Rhein (Rathausplatz 3) internationale Geschichten zur Vergänglichkeit vor, die in der Trauer Mut machen können und Bilder schaffen für existenzielle Fragen. Nach dem einstündigen Programm wird ein Umtrunk angeboten. Instrumente und psychologische Aspekte von Märchenbildern können dabei besprochen werden. Wegen der Platzzahl wird um Anmeldung gebeten an ahg@passlick.de.

 

Martin Kutterer

Der Gestalt-und Musiktherapeut Martin Kutterer aus Kandern war bis 2019 Professor an der Hochschule der Künste in Bern sowie in der Ausbildung für Musiktherapeuten tätig. Die Faszination für außereuropäische Musik und Rhythmik führten ihn nach dem Studium an der Musikuniversität in Wien zu Ausbildungen bei Dudu Tucci und Reinhard Flatischer. Im Rahmen seiner Professur an der HKB leitete er mit Studierenden zahlreiche interdisziplinäre Projekte und Performances.

Tonio Paßlick

Tonio Paßlick hatte vor fast 30 Jahren begonnen, Märchenerzähler auszubilden und dann für die LGS Grün99 die Gruppe der Weiler Erzähler gegründet. Der langjährige Kulturamtsleiter der Stadt Weil am Rhein war seit Jahrzehnten als Musiker mit den Barock-Ensembles Musica Antiqua Basel und Willa Musica, für die Jazzrock-Songwriter-Formation „D’Salpeterer“ und anderen Ensembles aktiv und ist nach wie vor ein begeisterter Erzähler (zuletzt mit „Tiermärchen“ im Dreiländermuseum Lörrach), Rezitator und Moderator.

Konzertdetails

Freitag, 20. März, 19.30 Uhr, Wirkstatt der Ambulanten Hospizgruppe Dreiländereck, Am Rathausplatz 3 in Weil am Rhein (Eingang rechts neben Alnatura). Eintritt frei, Kollekte für die ambulante Hospizarbeit.

 