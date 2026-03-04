Musik in Weil am Rhein: Mit Wort und Klang entstehen Poesie und Musik

1 Martin Kutterer (links) und Tonio Paßlick Foto: Paßlick Märchen, Poesie und Musik zu Vergänglichkeit und Trauer mit Martin Kutterer und Tonio Paßlick gibt es bei einer Veranstaltung zugunsten der Ambulanten Hospizgruppe.







Mit einer berührenden Mischung aus Wort und Klang, Poesie und Musik haben Martin Kutterer und Tonio Paßlick in den letzten Jahren zwischen Sulzburg, Weil am Rhein und Maulburg immer wieder mit Themen wie „Novemberlicht“, „Helenas Träume“, „Das Wasser des Lebens“ oder zuletzt zu den Raunächten und „Im Kreis der Ahnen“ für volle Kirchen- und Konzerträume gesorgt. Nun stellen sie musikalisch und mit Erzählungen bei einer Veranstaltung der Ambulanten Hospizgruppe Dreiländereck am Freitag, 20. März ab 19.30 Uhr in der Wirkstatt in Weil am Rhein (Rathausplatz 3) internationale Geschichten zur Vergänglichkeit vor, die in der Trauer Mut machen können und Bilder schaffen für existenzielle Fragen. Nach dem einstündigen Programm wird ein Umtrunk angeboten. Instrumente und psychologische Aspekte von Märchenbildern können dabei besprochen werden. Wegen der Platzzahl wird um Anmeldung gebeten an ahg@passlick.de.