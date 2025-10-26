Musik in Weil am Rhein: Instrumente in der Grundschule

An der Hans-Thoma-Schule in Haltingen gibt es seit Oktober ein ambitioniertes Musikprojekt: Dank einer Spende von 2000 Euro seitens der Sparkasse, einer privaten Spende eines Kunden über 5000 Euro sowie weiteren 3000 Euro Stiftungsgeldern der Jugendstiftung der Sparkasse Markgräflerland konnte ein entscheidender finanzieller Beitrag geleistet werden, um das Projekt zu realisieren.

Die Gesamtkosten für den Instrumentalunterricht an der Grundschule in Haltingen liegen bei rund 20 000 Euro – zu viel, um sie allein durch die Stadt oder den Schulträger zu stemmen. Erst durch die Unterstützung der Sparkasse Markgräflerland und einen ihrer Kunden wurde die vollständige Umsetzung möglich.

„Als Sparkasse fühlen wir uns der Region und insbesondere den jungen Menschen verpflichtet. Mit unserer Unterstützung wollen wir dazu beitragen, dass Kinder unabhängig vom Geldbeutel ihrer Eltern Zugang zu musikalischer Bildung bekommen. Dieses Projekt zeigt, wie wir gemeinsam mit unseren Partnern Chancen eröffnen können“, sagt Stephan Grether von der Sparkasse Markgräflerland.

Federführend organisiert wurde das Projekt von der Städtischen Musikschule Weil unter der Leitung von Ariane Mathäus und Valeria Gleim. Ziel ist es, allen Kindern die Chance zu geben, ein Instrument zu erlernen – unabhängig von der finanziellen und kulturellen Situation der Familie.

Konkret bedeutet das: Die Erstklässler starten kostenfrei mit Blockflöte. Ab der zweiten Klasse können die Kinder nach einer Orientierungsphase von acht bis zwölf Wochen ein Instrument ausprobieren. Acht Fachlehrkräfte entscheiden gemeinsam mit den Kindern, welches Instrument am besten passt. Unterrichtet werden Geige, Gitarre, Keyboard, Ukulele, Kontrabass, Blockflöte und Horn. Der Unterricht findet immer dienstags morgens in Kleingruppen während des regulären Unterrichts statt. Die Schule stellt dafür die Räumlichkeiten in beiden Gebäudeteilen zur Verfügung.