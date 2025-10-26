Musik in Weil am Rhein: Instrumente in der Grundschule

Die Sparkasse Markgräflerland und ihre Stiftung ermöglichen Instrumentalunterricht an Hans-Thoma-Schule in Weil am Rhein-Haltingen.
An der Hans-Thoma-Schule in Haltingen gibt es seit Oktober ein ambitioniertes Musikprojekt: Dank einer Spende von 2000 Euro seitens der Sparkasse, einer privaten Spende eines Kunden über 5000 Euro sowie weiteren 3000 Euro Stiftungsgeldern der Jugendstiftung der Sparkasse Markgräflerland konnte ein entscheidender finanzieller Beitrag geleistet werden, um das Projekt zu realisieren.