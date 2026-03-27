Musik in Weil am Rhein: Immer den richtigen Ton getroffen

Er ist ein Autodidakt. Und ein erfolgreicher dazu. Denn Norbert Höllstin schwingt seit nunmehr 25 Jahren den Taktstock beim Harmonika-Club Haltingen.
Der 60-Jährige, der in Weil am Rhein aufgewachsen ist und heute mit seiner Frau in Haltingen wohnt, ist „dankbar und demütig“, vor 25 Jahren die Chance bekommen zu haben, die musikalische Leitung des Harmonika-Clubs übernehmen zu können. Es passte für beide Seiten von Anfang an. Am Samstag, 28. März, 19.30 Uhr, wird nun mit dem Jahreskonzert in der Haltinger Festhalle das Dirigentenjubiläum gebührend gefeiert.