Musik in Weil am Rhein: Farbenfrohes Barockkonzert begeistert die Zuhörer

Ein Abend voller Klangfarben, Temperament und feinsinniger Virtuosität. „Musica poetica“ entführte in Weil am Rhein in die Welt der Programmmusik des 17. Jahrhunderts.
Sechs Musikerinnen und Musiker – Andrea Bergmann und Claudia Petersen-Staerkle (Violinen), Hans Bergmann und Simone Brobeil (Viola), Ingo Schlüchtermann (Violone) und Stefan Beltinger (Cembalo) – spielten wie aus einem Guss, stets aufmerksam aufeinander abgestimmt und mit einem Blick zur ersten Geigerin, die das Ensemble mit Humor und viel Temperament leitete.