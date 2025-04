Wie ausdrucksstark die menschliche Stimme und wie vielseitig Musik überhaupt sein kann, zeigte die Chorgemeinschaft „BoWi“, Bowi-Mix und die Klangkreation mit ihrem Konzert unter der Leitung von Theresia Buob.

Denn bei dem Konzert mit dem Titel „The Dream“ sind viele traumhafte Melodien überreicht worden. Ein Traum ist sicher auch das 25. Jubiläum der Chorgemeinschaft samt ihrer Chorleiterin Theresia Buob. „Was Sie hier geleistet haben , kann sich sehen lassen“, würdigte Bürgermeister Stefan Hammer das Engagement.

Lesen Sie auch

Abschied für Theresia Buob

Mit „Träume aus der Kinderzeit“ eröffneten die Bowis den Abend. Unwillkürlich drängten sich Bilder unbeschwerter, jauchzender Kinder auf der Schaukel auf. Die Torhymne „S´Leben is wiar a Traum“ leitete über zum sehnsuchtsvollen Schlager „Eine Insel zum Träumen geboren“. Und der „Andalusische Traum“ mit Dietmar Arnold als Solist setzte einen leidenschaftlichen Höhepunkt.

Kraftvoll klang der BoWi-Teil mit dem Schlusslied aus, gleichzeitig auch ein Ende markierend, denn Theresia Buob übergab den Taktstock an Valentin Baier, der in Zukunft die BoWis leiten wird.

Melodien von ABBA

Als Geburtstagsgast hatte der Gesangverein Geislingen unter Cordula Biber einen bunten Strauß beliebter Wiener Lieder mit viel Charme überreicht. Längst bewegten sich die Besucher wippend und klatschend mit. Überall sah man lächelnde, auch verträumte Mienen und immer gab es begeisterten Beifall.

Generationenwechsel. Die drei Damen der „Klangkreation“ mit ihren passenden Outfits eroberten die Herzen. Wunderbare Stimmen präsentierten Melodien aus den Bereichen Film, Rockballade, Soul und von ABBA.

Bekannte Musicalmelodien

Ein Bühnenumbau zu einem Wald wies auf etwas Besonderes hin. Das Violinenduo Pauline Schulte-Ebbert und Michael Hirt begeisterte nicht nur mit ihrer Musik, sondern schenkte mit dem Sandmännchen-Rezitativ „Abends will ich schlafen gehen“ auch eine feine Praline. Das bezaubernde Duett zwischen Hänsel und Gretel war eingebettet in eine bewegende szenische Darstellung.

Träume verändern sich. Einen ganz anderen Charakter boten BoWi Mix mit ihren Traummelodien. Aus der Sendung DSDS mit Dieter Bohlen bekannt, vernahm man „We have a dream“. Auch zwei Musicalmelodien kamen bestens an. Die Verführung durch sinnliche Tanzbewegungen ließen die Gedanken von Joseph im Stück „Wie vom Traum verführt“ lebendig werden.

Viele musikalische Begleiter

Ein mahnendes Banner unterstrich die Textaussage des Earth Songs. Diese wurde nochmals bekräftigt durch die religiöse Ballade „Jerusalem Hymne“, einem letzten jubelnden Höhepunkt.

Musikalisch begleiteten Alfred Gemsa und Albert Wochner am Klavier, Stefan Groos am Schlagzeug, Tom Heizmann am Saxofon und Ralf Schon am E-Bass.

Vorstand und Kinderchor

Das Leben hält Überraschungen bereit. Das erfuhr Annette Breil, seit 1997 die erste Vorsitzendes des Gesangvereins Wittershausen. Denn für ihren überragenden Einsatz konnte ihr Bürgermeister Stefan Hammer die Ehrennadel und Urkunde des Landes Baden-Württemberg überreichen.

Unsere Empfehlung für Sie Vöhringen Vorsitzende einstimmig bestätigt Vereine: Sängerlust wählt und ehrt verdiente Mitglieder

In seiner Laudatio listete er ihr Engagement auf. Seit 1988 ist sie aktives Mitglied im Gesangverein, davon seit 36 Jahren in der Vorstandschaft. 1997 gründete sie den Kinderchor mit derzeit zwölf Kindern. Im Jahre 2000 gelang ihr der Zusammenschluss der Chöre Boll und Wittershausen.

Stehenden Beifall für Engagement

2008 wurde in Zusammenarbeit mit der Dirigentin Theresia Buob eine Jugendausbildung geschaffen und der Jugendchor „Sing-Alarm“, der heute als „Klangkreation“ auftritt, gegründet.

2014 wurde das 125. Vereinsjubiläum gemeistert und die Männer-Formation ins Leben gerufen. 2018 erfolgte die Gründung des überörtlichen Projektchores „BoWi Mix“. Die musikalische Früherziehung Wi-Minis, ab zwei Jahren, gibt es seit 2020.

Stehender Beifall begleitete die Laudatio.